"Chi paga le bollette alla comunità rom di Sassari?". E' la domanda rivolta dal presidente di Alternativa Futura per l'Italia, Pietro Serra, al sindaco Nicola Sanna.

"E' tempo di far chiarezza - afferma il leader dell'AFI -, soprattutto in un momento come questo, dove centinaia di sassaresi fanno la fila alla Caritas e non si possono permettere un pezzo di pane. Come sappiamo i nomadi, in quanto tali, dovrebbero "nomadare", mentre non si spiega che a Sassari siano diventati sedentari. Il tutto tra l'abbandono e la sporcizia di un campo altamente inquinato per il quale ho chiesto la chiusura lo scorso 8 marzo".

"Tuttavia - prosegue Serra -, la richiesta è stata insabbiata da uno screen falso che è stato pubblicato da una consigliera comunale che guarda caso è la responsabile della Commissione area sosta rom a Palazzo Ducale. Chi lo abbia creato non è dato a sapere e di ciò se ne stanno occupando le autorità competenti. Ma le perplessità rimangono. Viene da chiedersi se non ci sia una regia ben precisa volta a delegittimare il pensiero di tanti cittadini che pagando le tasse non godono degli stessi diritti dei nomadi.

Perciò - conclude Pietro Serra -, l'amministrazione e in primis il sindaco Nicola Sanna, forniscano risposte. Chi paga le bollette ai rom se questi non lavorano?".