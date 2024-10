"Attendiamo il nuovo esecutivo alla prova dei fatti, ma oggi possiamo dire di aver assistito ad un discorso accademico, autoreferenziale, privo di spunti concreti e di idee per aggredire i problemi dell'Isola".

Sono le prime considerazioni del capogruppo di Forza Italia, Pietro Pittalis, dopo il discorso programmatico del presidente della Regione, Francesco Pigliaru.

"Abbiamo sentito un discorso di ordinaria amministrazione in un momento in cui occorrono invece coraggio e azioni straordinarie. Pigliaru - attacca Pittalis - ha indugiato sulla critica del passato, con palesi mistificazioni per quanto riguarda la spesa sanitaria, che è stata drasticamente ridotta dalla precedente Giunta, e non ha riservato lo stesso approfondimento alle azioni della Giunta per il presente e per il futuro. Non vorremmo che fosse l'atteggiamento di chi ancora non ha maturato un'idea programmatica forte e mette le mani avanti o prende tempo. E' una sensazione - argomenta l'esponente dell'opposizione - che trova conferma nei primi atti posti in essere dalla Giunta che ha annullato per capriccio, non certo per illegittimità, l'approvazione definitiva del nuovo piano paesaggistico ma ha lasciato in piedi l'impianto dello stesso, contenuto nelle delibere precedenti: questo perché devono dire che tale atto è sbagliato, ma nella sostanza non possono dimostrarlo".

Riguardo al dialogo con l'opposizione, Pittalis ritiene che "occorra anche essere conseguenti perché il confronto sui grandi temi può partire solo da un reciproco riconoscimento e non da affermazioni che anziché avvicinare le parti, aumentano le distanze e creano divisioni".