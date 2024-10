Pietro Pittalis e Mirella Cristina sono stati indicati dal Gruppo di Forza Italia Berlusconi Presidente a far parte della Commissione d’inchiesta sulle cause del disastro della nave “Moby Prince”.

L’On. Pittalis è stato eletto vice presidente della commissione.

I deputati rappresentanti del Gruppo Forza Italia hanno confermato il loro impegno perché venga data risposta ai familiari delle 151 vittime del disastro che da troppo tempo chiedono che sia fatta piena luce sulle cause ed eventuali responsabilità. Pietro Pittalis e Mirella Cristina hanno ringraziato Il Presidente Silvio Berlusconi, il Coordinatore Nazionale Antonio Tajani e, in particolare, il Capogruppo Roberto Occhiuto, per la fiducia loro accordata.