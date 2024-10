Dopo 8 anni, il presidente della Pro Loco di Ollolai Pierpaolo Soro ha lasciato l'incarico formalizzando le sue dimissioni durante il Consiglio Direttivo di ieri.

Pubblichiamo di seguito la lettera che lo stesso Soro ha scritto spiegando le motivazioni della sua decisione.

"E’ vero. A volte il mio modo di fare e di essere può sembrare esagerato.

E’ colpa della passione, che quando nasce dal cuore conquista le persone che hanno voglia di fare e ferisce le persone che preferiscono pensare male.

Ho deciso di scrivere queste parole per descrivere l’amarezza e la delusione che condizionano il mio umore e il mio stato d’animo dopo aver dato tanto anche per organizzare il Palio degli asinelli di qualche settimana fa.

Nonostante il successo clamoroso, le migliaia di persone, l’economia che ha ottenuto un po di respiro, l’immagine positiva del nostro paese che finalmente riesce ad essere protagonista, tante, troppe persone che vivono in mezzo a noi affondano la lama del coltello per ferire e uccidere l’entusiasmo e la reputazione di un gruppo di persone che ha speso il proprio tempo prezioso al servizio di tutta la comunità.

Sono deluso e amareggiato soprattutto per le accuse basse e false che vengono rivolte alla mia persona, a me che ho tolto tempo alla mia vita e al mio lavoro per impegnarmi senza risparmiare forze e energie.

Accuse basse e false che sostengono che io abbia tramato per interesse e tornaconto personale.

Chi fa queste affermazioni dovrà risponderne, perchè non posso tollerare che venga diffamata la mia onestà, la mia lealtà, tanto meno da parte di chi dovrebbe operare per il bene della comunità.

Sono passati 8 anni da quel lontano 2007. Con entusiasmo ho dato tutto me stesso per il paese e ho avuto la fortuna di essere circondato da persone eccezionali che con me hanno lavorato e che non smetterò mai di ringraziare.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Di tutti.

Mi aspettavo un po di riconoscenza e non certo il veleno di chi è abituato a giudicare male gli altri e a fare poco o niente per gli altri.

Lascio la PROLOCO.

Mi dispiace per tutti quelli che credono in me e che mi hanno sempre sostenuto.

Non mi dispiace, invece, per quelli che non meritano niente, nemmeno il mio rispetto.

Grazie a tutti, di tutto.

Pier Paolo Soro"