Piero Bulla è stato confermato presidente del Collegio Ipasvi di Sassari, Olbia e Tempio. La decisione è arrivata nei giorni scorsi al termine del collegio degli infermieri che ha chiamato a raccolta oltre 3mila iscritti del Nord Sardegna tra le altre cose, per rinnovare il direttivo e il collegio dei revisori dei conti.

Bulla rimarrà in carica per i prossimi tre anni e sarà coadiuvato da Miriam Ada Porcu ( vicepresidente), Gianluca Chelo (segretario), Roberto Tola (tesoriere) e Pier Gianni Piga a (Presidente dei revisori dei conti).

Inoltre, il consiglio direttivo sarà composto dai consiglieri Letizia Contini, Sonia Desiderio, Nicola Lezzeri, Maria Sara Madeddu, Marco Mura, Alessandro Nasone, Margherita Nurra, Pier Paolo Paoni, Rita Ruggiu, Giuseppe Pinna, Tiziana Zirone.

Il consiglio dei revisori dei conti, invece, sarà composto da Angela Atzori, Maria Antonietta Vargiu e Giulia Bulla revisore supplente.

Il triennio appena concluso ha visto il direttivo uscente impegnato su più fronti, tra cui la promozione della figura infermieristica e in giornate formative, durante le quali sono state messe in evidenza le novità normative che riguardano gli infermieri e i cittadini. In quest’arco di tempo, sono stati affrontati alcuni temi, come il Ddl Lorenzin, la riforma della sanità a livello regionale con la novità introdotte dalla nuova rete ospedaliera, il comma 566 della legge di Stabilità 2015, la stesura del nuovo codice deontologico, la libera professione e l'apertura di nuovi ambulatori infermieristici nel Nord dell'isola.

«Per i prossimi tre anni - ha detto Piero Bulla - ci aspettano nuove sfide da affrontare. In cima alla lista l'eventuale passaggio da Collegio a Ordine quindi la lotta all'abusivismo che ci vede impegnati in prima fila come Collegio anche livello nazionale: sono infatti oltre 5mila in Italia i falsi professionisti, una situazione che mette a rischio l'assistenza ai pazienti».

Tra le novità che attendono il nuovo organico dirigenziale sassarese, la promozione del ruolo dell'infermiere specialista e le competenze avanzate. «Si andrà avanti con lo spirito di cambiamento continuo, del quale la nostra professione ha bisogno. Ringraziamo tutti i colleghi che hanno espresso il loro voto e auspichiamo un futuro ricco di novità per la professione infermieristica», ha chiuso il presidente.