L'ex senatore Piergiorgio Massidda ha risposto no all'appello alla candidatura unica a sindaco di Cagliari rivoltogli dal deputato dei Riformatori Pierpaolo Vargiu, in corsa per la stessa carica per la coalizione CA_mbia #Cagliari, che gli aveva chiesto un passo indietro.

"Dopo l'alleanza del tuo polo civico e parte di Forza Italia dovrei dire alla nostra gente: 'Adesso si torna dai partiti a chiedere loro che cosa si deve fare!'. Andiamo a chiedere ai colonnelli, che hanno perso tutte le ultime battaglie politiche in città, ma soprattutto la credibilità, come battere il centrosinistra?", ha replicato Massidda, per poi precisare: "Non mi interessa sedermi per discutere di assessorati o di chi sarà il prossimo governatore della Sardegna".

L'ex senatore, che si pone come alternativa a centrosinistra, centrodestra e M5S, si è detto disponibile al dialogo e un incontro per valutare un'alleanza con Vargiu solo se le sue proposte riflettono "una vera volontà di rispondere alla richiesta di larga parte dei cittadini di far fare un passo indietro alle logiche dei partiti, con segnali indiscutibili di anteposizione degli interessi della nostra comunità".

Per Vargiu, che ribadisce di voler vincere le elezioni per cambiare la città e non per eleggere solo uno o due consiglieri di minoranza, la risposta di Massidda è una "netta chiusura al dialogo".

"Mi sembra impossibile", gli risponde il deputato, "che tu non ti renda conto che, chi va da solo, fa danno a se stesso e alla città e se ne assume la responsabilità. Riflettici".