Pier Franco Devias, segretario nazionale di Liberu attacca il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio.

“L'uscita di Grillo - scrive su Facebook - se confermata, sarebbe in linea col consueto razzismo antisardo e l'ironia di bassa lega che spopola in parecchi ambienti italiani, dai partiti ai giornali, dalle caserme alle Prefetture. Una schifezza insomma, come schifo fa ogni episodio di razzismo, verso chiunque, sempre e comunque. Ma a me, non per fare il benaltrista a tutti i costi, l'esternazione che continua a farmi preoccupare al di sopra di ogni altra cosa non è questa, finora presunta, sparata da quattro soldi di Grillo, ma piuttosto quella di qualche tempo fa di Di Maio, che del M5S sarà candidato premier. Una ventina di giorni fa – spiega Devias - disse che il suo modello di riferimento politico era il governo di Rajoy. Oggi, mentre i reparti della Guardia Civil sbavano e tirano il guinzaglio, mentre le squadracce fasciste scorrazzano impunite per Barcellona scambiandosi plateali saluti romani con la polizia, mentre in tutta la Spagna monta l'odio e il fanatismo più reazionario, si capisce meglio quale è il modello che tanto affascina il rappresentante del movimento alle prossime elezioni italiane. E allora – conclude Devias - se permettete, visto che questo è il suo modello, "Belìn, si sente una puzza di fascismo che neanche nell'Msi".