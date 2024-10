Incidente stradale, questa mattina, intorno alle 11, a Olbia, sulla rotatoria Basa in Viale Aldo Moro, che ha visto impegnati i Vigili del Fuoco, inviati dalla Centrale operativa del 115: sul posto è stata prontamente inviata la squadra del Distaccamento cittadino.

Il veicolo, un Pick Up, condotto da un giovane di Olbia, ha perso l’aderenza nell’affrontare la rotatoria, cappottandosi su un fianco ed andando ad impattarsi violentemente su un grosso palo. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso dopo l’urto, riuscendo ad uscire dall’abitacolo che risultava completamente schiacciato nel posteriore. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la strada, mentre sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi di legge.