I Vigili del Fuoco di Nuoro sono intervenuti intorno alle 14:00 all'ingresso di Orotelli, dove un Pick-up si è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento.

I due uomini coinvolti, di Orotelli, sono stati estratti dall'abitacolo dal mezzo da alcuni compaesani e poi soccorsi dal personale del 118 intervenuto sul posto.

I Vigili del fuoco hanno proceduto alla messa in sicurezza del veicolo coinvolto.