Intorno alle 14.40 i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti all'incrocio tra la SS 125 e la SP 16 per un incidente stradale.

Per cause da accertare un Pick-up è uscito di strada andando a finire la corsa nel perimetro di un'azienda floreale. La squadra ha messo in sicurezza il veicolo e l'area circostante. Non si segnalano feriti.

Presente sul posto personale del 118 e Polizia Locale di Olbia.