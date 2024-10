Ieri notte, giovedì 6 giugno, intorno alle 22:00, i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti sulla strada NSA 319 Monti/Berchidda per un incidente stradale. Un uomo alla guida del suo pick-up, per cause da stabilire, è uscito fuori strada andando a impattare violentemente contro un grosso arbusto.

La squadra dei vigili del fuoco ha dovuto lavorare per circa un’ora per estrarre il conducente dalle lamiere del mezzo. Sul posto anche il personale sanitario del 118 e i carabinieri.