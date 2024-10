Approvati in Consiglio Comunale il progetto dell'opera pubblica e la variante urbanistica finalizzata ai lavori di realizzazione del porticciolo per la piccola pesca in località Sant'Elia.

Un'opera strategica per tutta la città che va a completare la passeggiata che da su Siccu porta al piazzale del Lazzaretto e con 35 posti barca fornisce una importante risposta ai lavoratori del mare valorizzando e sostenendo un mestiere antico e tradizionale che caratterizza il borgo.

Dopo i lavori il porticciolo sarà riconsegnato alla Regione Sardegna per la sua gestione. L’opera, attesa da tempo, consentirà di valorizzare il piccolo comparto nel quale operano decine di pescatori