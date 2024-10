Lo hanno aggredito all'alba mentre era in giardino, lo hanno picchiato e immobilizzato, poi hanno messo a soqquadro la sua abitazione in cerca di denaro e oggetti di valore.

La vittima dell’aggressione e della rapina avvenuta a Orosei è un pensionato di 82 anni, Luigi Caseddu. I banditi, secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia intervenuta sul posto, sono entrati in azione alle 6.

Erano in tre e avevano i volti coperti da passamontagna. Hanno atteso che l'anziano uscisse da casa e lo hanno affrontato. Dopo averlo colpito lo hanno bloccato legandogli le mani. Hanno rovistato in ogni stanza alla ricerca di gioielli e denaro. Non si sa cosa abbiano portato via. Il pensionato dopo circa 30 minuti è riuscito a liberarsi e a dare l'allarme. E' stato trasportato in ospedale per accertamenti, era dolorante e sconvolto ma alcune ore dopo è stato dimesso.