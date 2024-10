Ancora un’altra aggressione, un pestaggio vero e proprio ai danni di un giovanissimo, un ragazzo 21enne finito in ospedale, al Brotzu, con assegnato un codice rosso per i gravi traumi riportati dalle botte alla testa e al petto.

Non sono ancora chiare le cause e la dinamica dell’assurda violenza al ragazzo: pare che il 21enne sia stato aggredito e riempito di pugni dal suo aggressore. Sul posto, davanti al piazzale zona parcheggi del Cocò in via Newton, a Cagliari, sono immediatamente arrivati, intorno alle 4 del mattino, i sanitari del 118 e i poliziotti. Le condizioni del ragazzo sono tuttora gravi.