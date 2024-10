Aggredito, picchiato e (forse, ma non è ancora chiara la dinamica, perchè il giovanissimo potrebbe essersi lanciato dal ponte per sfuggire alle botte), lanciato (è solo un'ipotesi), giù da un viadotto.

Un fatto sul quale indagano i Carabinieri. Il brutale episodio sarebbe avvenuto a Siniscola, teatro di una contesa tra giovanissimi sarebbe, forse, (ma la pista sarebbe quella che ha mosso la spedizione punitiva), una ragazzina anche lei minorenne.

Fatto sta che un 15enne si trova ora ricoverato in gravi condizioni al San Francesco di Nuoro, dopo essere stato picchiato da alcuni coetanei ed essere stato trovato ferito e nel sangue sotto il Ponte di Ferro. Sul gravissimo fatto stanno indagando i Carabinieri di Siniscola, coordinati dal Capitano Fabrizio Borghini che cercano di fare luce sui presunti responsabili: da accertare, per l'appunto, se il 15enne dopo le botte sia stato lanciato dai suoi aggressori oppure, per sfuggire alle angherie, si sia deliberatamente lanciato nel vuoto per poi essere soccorso sanguinante dal 118.