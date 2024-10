Intorno alle cinque odierne i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari corso servizio di perlustrazione notturno, venivano fermati da due uomini classe 1960 e 1980 nei pressi del cimitero di San Michele in via Puglia.

I due riferivano di essere stati appena aggrediti mentre si trovavano all’interno della loro autovettura da parte di due malviventi che, armati di coltello, li aggredivano fisicamente percuotendoli ripetutamente al volto al fine di farsi consegnare il borsello di uno dei due contenente circa 60 euro in contanti. Subito dopo i due malviventi si davano alla fuga per le vie limitrofe facendo perdere le proprie tracce. Le ricerche dei malviventi sono tuttora in corso.