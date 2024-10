La picchiava da un anno, ma poi si scusava e lei lo aveva sempre perdonato. Sino all'ultima aggressione, da incubo, con la vittima barricata in auto e lui, il fidanzato violento, che la insegue e manda in frantumi i vetri dell'auto, che hanno ferito al volto la vittima.

A quel punto Luana, 25 anni, non ce l'ha fatta più e dopo essere stata medicata al Pronto Soccorso, ha denunciato alla Polizia l'ennesima vile aggressione del fidanzato e ha postato le foto del volto segnato dalle violenze sul suo profilo Facebook. E' successo a Cagliari. Ai poliziotti la 25enne ha raccontato di essere stata seguita dall'uomo all'uscita dal lavoro, alle 3 di notte, bloccata e ferita dopo l'esplosione della furia del giovane.

"Ho messo in moto la mia auto e sono partita, ma mi sono accorta che mi stava seguendo - ha raccontato la giovane nella denuncia - lui mi ha inseguito e fermata, tentando di aprire lo sportello, ma io avevo messo la sicura, così ha dato un pugno al parabrezza, spaccandolo, poi altri pugni e calci all'auto, prima di allontanarsi".

I vetri, trasformati in lame taglienti, le hanno ferito il viso. Il fatto - su cui adesso indagano gli agenti della Questura di Cagliari - è avvenuto nei giorni scorsi e non sarebbe la prima volta che tra i due ex fidanzati esplode la violenza.

"Ogni volta mi chiedeva scusa - racconta la giovane - lo perdonavo, ma dopo un mese mi picchiava nuovamente".

La ragazza è ora rifugiata in un luogo sicuro, assistita dall'avvocato Stefania Sanna che ha sollecitato la protezione per la vittima. Nei prossimi giorni si dovrà presentare nuovamente in ospedale per farsi togliere i punti che le hanno messo i medici sulle ferite al volto, con una prognosi di una settimana. Intanto la giovane ha pubblicato le foto del viso ferito su Facebook, ricevendo grande solidarietà dal mondo del web.

"Sono tre giorni che ho ripreso a guardarmi allo specchio - scrive sul social network - dopo che sono stata per l'ennesima volta picchiata per un anno e stavolta mi ha lasciata in una pozza di sangue, colui che per un anno e mezzo proclamava il suo amore per me".