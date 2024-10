Dalle prime ore di questa mattina è in corso un’importante operazione di servizio dei Carabinieri della Compagnia di Carbonia che, a Nuxis, Villaperuccio e Piscinas, stanno dando esecuzione a 3 misure restrittive della libertà personale nei confronti di altrettanti soggetti della zona (2 ventiduenni ed 1 diciasettenne, incensurati), responsabili di “concorso in rapina pluriaggravata e lesioni volontarie gravissime” consumata qualche mese fa ai danni di un anziano sorpreso e brutalmente malmenato nella sua abitazione (Piscinas) rimanendo gravemente ferito.



I dettagli dell’operazione saranno resi noti nella conferenza stampa che si terrá alle ore 10.45 di oggi presso il Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari (via Nuoro 9).