I carabinieri hanno denunciato per lesioni personali in concorso un 33enne e un 40enne di Guspini per un pestaggio avvenuto lo scorso 10 ottobre. I due avevano aggredito per futili motivi con calci e pugni un loro compaesano. L’uomo aveva riportato lesioni che erano state giudicate guaribili in 30 giorni.