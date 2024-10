Hanno aggredito brutalmente un minorenne al quale hanno poi rubato lo zainetto con all’interno portafogli e cellulare. Il fatto è accaduto venerdì scorso a Quartu e sul posto è intervenuta la Polizia che è riuscita a bloccare uno dei due aggressori. In manette è finito un minore, residente a Quartu, arrestato per il reato di rapina in concorso e denunciato per minacce aggravate. Il complice, invece, ha fatto perdere le proprie tracce.

Alla vittima, trasportata all’ospedale, è stata diagnosticata la frattura della spalla e contusioni varie.

Il minore arrestato si trova ora nell’Istituto penale per i Minorenni di Quartucciu.

Sono in corso le ricerche per risalire al secondo aggressore.