Nel pomeriggio di ieri, gli agenti sono intervenuti in Via Is Mirrionis perché un giovane di colore era stato rapinato della sua bicicletta. I poliziotti quando hanno raggiunto il giovane, questo ha riferito loro che l’autore era una persona da lui conosciuta e che mentre si trovava all’interno di un locale, dove sono presenti i distributori automatici di bevande, è stato colpito ripetutamente e violentemente, senza alcun motivo, da un uomo da lui conosciuto come Antonio. Il giovane straniero ha anche riferito che l’uomo si era impossessato della sua bicicletta per allontanarsi successivamente verso Via Cadello.

Dalle descrizioni fornite e immediatamente diramate via radio agli altri equipaggi, una pattuglia si è diretta verso l’abitazione di tale Antonio Perra, 42enne cagliaritano, noto pregiudicato per reati contro il patrimonio, notando la bicicletta segnalata davanti all’ingresso della casa. Gli operatori, quindi, sono entrati ed hanno trovato il Perra, che indossava ancora i pantaloni e le scarpe corrispondenti alla descrizione fornita dal giovane straniero.

La vittima si è recata in ospedale per le cure del caso e successivamente ha formalizzato la denuncia per la patita rapina, al termine della quale gli è stata riconsegnata la bicicletta. Il Perra è stato tratto in arresto per rapina e riaccompagnato presso la propria abitazione in attesa del processo con l’udienza per direttissima che si terrà questa mattina.