Dopo aver aggredito la moglie e il figlio si sarebbe scagliato contro gli agenti della Polizia intervenuti per calmarlo. È accaduto durante la notte a Cagliari, dove un 34enne è finito in manette con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, ma nei suoi confronti potrebbe scattare anche l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

Erano le 2 del mattino quanto è arrivata una telefonata al 113 che segnalava una violenta lite in casa. Una volta sul posto, gli agenti della Squadra volante avrebbero sorpreso l'uomo che inveiva contro la moglie, una 31enne, sotto gli occhi dei due figli minori. Poco prima la giovane donna sarebbe stata picchiata, il che ha reso necessario l'intervento dei medici del 118.

I poliziotti hanno ricostruito come nel pomeriggio marito e moglie erano andati a prendere uno dei figli a casa di una parente, ma il bambino non voleva andare via. A quel punto il padre lo avrebbe schiaffeggiato e, una volta a casa, avrebbe aggredito la moglie che cercava di difendere i bambini. Dagli accertamenti è emerso che quello di ieri sarebbe solo l'ultimo dei maltrattamenti subiti dalla donna. Durante le fasi dell'arresto il 34enne si sarebbe anche scagliato contro gli agenti, facendone cadere uno dalle scale e causandogli lievi ferite.