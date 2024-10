Ieri a Sinnai, a conclusione di una breve attività d’indagine, i Carabinieri della locale stazione, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per percosse, lesioni personali e ingiurie, un 36enne imprenditore del posto.

L’uomo è attualmente in fase di separazione dalla moglie non più convivente. I militari operanti accertavano che il soggetto, nella serata del 16 ottobre scorso, nel corso di un’accesa lite avvenuta per motivi sentimentali, in una strada del centro abitato a Sinnai, ha aggredito e picchiato la moglie 38enne, impiegata, e il suo “ritenuto” nuovo compagno 22enne, residente anch’egli a Sinnai, provocando loro lievi lesioni. L’imprenditore aveva incontrato per strada la sua ex ed il “rivale” ed era passato alle vie di fatto. La vicenda ovviamente finirà in Tribunale.