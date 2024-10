Questa notte a Sassari la Polizia ha arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, un 43enne straniero, con numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona.

E’ stata la moglie ad allertare gli agenti ai quali ha raccontato di essere stata aggredita a casa dal marito poche ore prima al termine di una lite e davanti ai figli minori.

L’uomo si è poi allontanato dall’abitazione per rientrarvi più tardi completamente ubriaco e nuovamente aggressivo nei confronti della donna che spaventata, ha richiesto l’intervento della polizia.

Il marito pero non ha gradito e si è scagliato contro i poliziotti con gomitate e calci.

L’uomo è stato prontamente bloccato e portato in Questura, mentre la moglie, che sul volto aveva evidenti segni del maltrattamento subito, è stata soccorsa e trasportata da personale del 118 al pronto soccorso.