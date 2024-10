I Carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto G.M., 36enne, disoccupato, di Arbus, per resistenza, minacce a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. Alle ore 17:30 di ieri pomeriggio l'uomo si è scagliato contro i Carabinieri che erano intervenuti presso la sua abitazione su disposizione della Centrale Operativa, in quanto un familiare aveva segnalato che stava prendendo a pugni l'anziana madre.

Per evitare l'aggressione e pacificare l'uomo che era in escandescenze, i militari sono stati costretti a fare uso dello spray al peperoncino. Successivamente il 36enne ha continuato ad inveire contro i Carabinieri minacciandoli di morte. Nel corso dell'intervento gli operatori accertavano che la madre 72enne dell'arrestato, che riferiva di essere stata colpita ripetutamente con dei pugni al viso ed all'addome, presentava evidenti abrasioni e tumefazioni al capo, pertanto veniva accompagnata dai volontari del 118 presso il pronto soccorso dell'ospedale di San Gavino Monreale, dove gli venivano refertate svariate ecchimosi con 7 giorni di prognosi. L'arrestato, dopo le formalità di rito, su disposizione del pm di turno veniva tradotto presso la casa circondariale di Uta.