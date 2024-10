E' accusato di tentato omicidio il 19enne di Sassari arrestato sabato scorso dai carabinieri per aver picchiato la compagna con un bastone e una spranga di ferro.

La vittima e' ancora ricoverata in prognosi riservata nel reparto di medicina d'urgenza dell'ospedale di Sassari: ha riportato fratture e contusioni in tutto il corpo dopo essere stata colpita selvaggiamente la sera verso l'ora di cena dal fidanzato, Simone Niort, inizialmente arrestato lesioni gravissime.

Oggi il pm di Sassari titolare dell'indagine, Paolo Piras, ha deciso di procedere per tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sono stati i genitori della donna a chiamare il 112, dopo che Niort si era rifiutato di farli entrare in casa. Il giovane e' stato poi obbligato dai militari ad aprire: la fidanzata era distesa sul letto, dolorante e col volto tumefatto per le botte ricevute.

Il 19enne e' stato subito ammanettato e trasferito nel carcere di Bancali. Gia' nel primo pomeriggio di sabato, prima del pestaggio, Niort aveva litigato con la fidanzata: al 112 era arrivata una chiamata che segnalava una lite fra una coppia in via Nurra, a Sassari.

Quando la pattuglia e' arrivata sul posto, la donna era gia' andata via. I militari - riferisce il comando provinciale di Sassari - hanno trovato soltato il ragazzo, in forte stato di agitazione, a torso nudo e in costume da bagno. Alcuni testimoni hanno anche raccontato che poco prima Niort aveva minacciato con un coltello un passante che aveva cercato di riportare la calma fra i due giovani.

Poiche' era trascorsa la flagranza di reato - spiegano i carabinieri - il giovane e' stato solo denunciato: non c'erano le condizioni per l'arresto. Il coltello e' stato poi trovato per terra vicino a un cassonetto dell'immondizia e sequestrato. Ma per quel sabato le violenze non erano finite: attorno all'ora di cena, la rabbia di Niort si e' scaricata sulla compagna, probabilmente dopo l'ennesima lite.