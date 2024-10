Un 26enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale per avere aggredito la compagna incinta e poi i carabinieri giunti sul posto.

I militari del Radiomobile sono intervenuti verso le 15 in via Meilogu, a Cagliari, per una lite tra il giovane e la convivente, vicino a loro c'erano anche i figli minori della donna. Il 26enne, vedendo che la compagna si avvicinava alla pattuglia, ha iniziato a minacciarla tentando di aggredirla. Poi si è scagliato contro i carabinieri colpendoli con calci alle gambe ed è stato arrestato. Dai successivi accertamenti è emerso che poco prima dell'intervento dei militari la donna era stata picchiata, è stato poi appurato che i maltrattamenti andavano avanti da circa un mese.