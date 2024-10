Intorno alle 18 di oggi, al termine degli accertamenti del caso, i Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia CC di Cagliari hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per il reato di maltrattamenti in famiglia di un pregiudicato del Gambia, Hydara Muhammed, classe 1997 residente a Cagliari.

L'uomo, in compagnia della ragazza convivente nei pressi di via Roma, esattamente in corrispondenza delle fermate autobus site nella corsia preferenziale, per futili motivi iniziava a percuoterla ripetutamente e violentemente al volto con pugni e, afferrandola per i capelli, la strattonava con violenza.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Norm della Compagnia, impegnati in un ordinario servizio perlustrativo, che immobilizzavano immediatamente il soggetto e allertavano i soccorsi del 118 per la ragazza che veniva trasportata presso l’ospedale civile Marino di Cagliari dove si trova ancora in osservazione per accertamenti sanitari. L'arrestato è invece stato trasferito al carcere di Uta.