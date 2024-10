La Polizia nei giorni scorsi ha arrestato un noto pregiudicato nuorese per maltrattamenti nei confronti della compagna.

In particolare, secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’uomo l’ha insultata e aggredita prima con una stampella con la quale l’ha picchiata su tutto il corpo e anche in testa, provocandole evidenti lesioni, e poi minacciata con un grosso coltello a serramanico con cui ha anche tentato di colpirla. A quel punto la giovane compagna è riuscita a chiudersi nel bagno e a contattare la polizia.

Giunti a casa della coppia gli agenti hanno trovato il convivente in evidente stato di ubriachezza.

Dalle indagini effettuate sul posto, gli operatori sono riusciti a risalire ad almeno altri due casi in cui la donna è stata violentemente picchiata dal convivente, uno della settimana scorsa e l’altro di qualche mese fa. La giovane si era recata al pronto soccorso in gravi condizioni, dichiarando di essere caduta in casa, venendole diagnosticato un trauma cranico con frattura della mandibola con prognosi di 30 giorni.

La donna non aveva mai denunciato le violenze subite in anni di dura convivenza col compagno violento, sino a ieri, quando per un soffio non ha rischiato di perder la vita.

L’uomo si trova ora rinchiuso nel carcere di “Badu ‘e Carros” a disposizione dell’autorità giudiziaria.