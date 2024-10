La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 45enne di Gonnesa, pluripregiudicato, per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Il personale della squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Iglesias, intorno alle ore 20.40 di ieri, è intervenuto a Gonnesa dopo una richiesta di intervento al 113, da parte di un uomo che ha riferito di essere stato aggredito dal fratello.

I poliziotti hanno raggiunto l’indirizzo contattando la vittima delle botte, il quale ha riferito che, a seguito di un’animata discussione avvenuta poco prima, poiché lo stesso richiedente aveva tentato di difendere l’anziana madre invalida, dall’aggressione da parte del fratello. Quest'ultimo ha dato in escandescenza colpendo gli arredi della casa e prendendo a calci e pugni la porta della camera nella quale si era rifugiato per cercare di sfuggirgli.

Il fratello, che si trovava all’interno dell’abitazione in evidente stato di alterazione psicofisica, nel corso della sua identificazione, si scagliava contro il fratello cercando di colpirlo con dei pugni. Fermato dagli agenti lo stesso riusciva a colpire uno dei poliziotti con una gomitata e, con non poca fatica vista la corporatura robusta del soggetto, veniva successivamente bloccato e ammanettato.

L’anziana madre ha raccontato terrorizzata ai poliziotti che non è la prima volta che il figlio si comporta così, sia nei suoi confronti che nei confronti del fratello, minacciando in più occasioni, che l’avrebbe ammazzata. Visti i precedenti reati per maltrattamenti in famiglia, dopo le formalità di rito, il pregiudicato è stato arrestato e accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta, a disposizione del magistrato di turno.