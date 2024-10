Nessuna statua sulla sommità del campanile della Medaglia Miracolosa. La piazza San Michele è stata liberata dalla gabbia di impalcature, con un restyling dell’area attorno alla chiesa – tanto cara all’indimenticato Padrea Abbo - e una grande muraglia.

Nella cupola che sovrasta l’edificio religioso manca però il simulacro della Madonnina. Da qui la richiesta del consigliere regionale Edoardo Tocco (FI) che invoca la sistemazione della raffigurazione: “Il quartiere – spiega il rappresentante degli azzurri, già presidente di circoscrizione – è legato alla devozione per la Medaglia Miracolosa. Gli abitanti della zona attorno a San Michele hanno più volte lanciato un appello per l’installazione di una statua. Auspichiamo che il sindaco Zedda e il parroco padre Guardini possano completare l’intervento per il maquillage del sagrato e della chiesa con il montaggio di un’opera tanto cara ai cittadini. Sarebbe un segnale davvero importante per la rinascita del quartiere”.