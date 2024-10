Un sistema di videosorveglianza in piazza Italo Stagno e dintorni. L’intervento invocato dal consigliere regionale Edoardo Tocco (FI), già esponente dell’assemblea civica di palazzo Bacaredda: “L’area, inserita nel cuore del rione San Michele, si è trasformata da tempo da regno dei bambini e degli anziani con un punto di riferimento per il quartiere, a simbolo di degrado.

Sono state devastate le staccionate, con la distruzione degli spazi verdi e dei giochi per i piccoli – aggiunge il rappresentante forzista - Bottiglie frantumate e rifiuti anche attorno alla piazza. Senza poi dimenticare urla da stadio e schiamazzi nelle ore notturne, con il malcontento dei residenti. Occorre un progetto finalizzato a sorvegliare la città in uno dei punti più affollati del rione”.

Le nuove telecamere potrebbero mettere in sicurezza tutta la zona. La richiesta è stata rilanciata ieri sera durante la seduta del consiglio comunale dal capogruppo Piergiorgio Massidda: “Gli abitanti hanno già sollecitato l’installazione di occhi elettronici – conclude Tocco – in grado di prevenire bravate all’interno della piazza, ormai abbandonata in un’incuria senza fine”.