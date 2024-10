Questa mattina, a Talana, in località Campu e Spina, i militari della Compagnia di Lanusei, con il supporto del Reparto Squadriglie dei carabinieri di Nuoro e dello Squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna, hanno rinvenuto nella fitta vegetazione 650 piante di cannabis indica di altezza variabile tra 1 e 2,5 metri, in piena infiorescenza, di cui alcune già estirpate e messe ad essiccare in un ricovero adiacente. 

Sul posto è stato rinvenuto poi vario materiale utile alla coltivazione. Le indagini per individuare i responsabili sono in corso.