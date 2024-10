Blitz dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tempio Pausania in un’abitazione nell’agro del Comune di Trinità d’Agultu, dove i militari hanno scoperto una piantagione di cannabis indica, un revolver illegalmente detenuto e vario materiale per il confezionamento di munizioni per armi da fuoco di diverso calibro.

Nei guai è finito Daniele Addis, 46enne di Trinità d’Agultu, arrestato per coltivazione di cannabis e detenzione illegale di armi e munizioni.