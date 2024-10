Questa mattina, nella sala Consiglio del Comune di Porto Torres, è stato presentato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Erano presenti il Sindaco Sean Wheeler, il Vicesindaco Marcello Zirulia, l’Assessore alla Mobilità sostenibile, Alessandro Derudas, il Dirigente dell’ufficio tecnico Claudio Vinci con la struttura comunale, una delegazione dei consiglieri di maggioranza e un delegato della Polizia Locale.

Presentato dai tecnici del Centro interuniversitario ricerche economiche e mobilitàdell’Università di Cagliari e Sassari diretto da Italo Meloni,Il piano fa un’analisi accurata della circolazione nelle diverse vie cittadine, con alcune proposte tecniche, suggerimenti e studi economici.

«Abbiamo concordato con i progettisti questo incontro preliminare – ha sottolineato l’Assessore Derudas – cominciare a prendere confidenza con il Pums, uno strumento che attraverso i dati sui flussi potrà darci importanti indicazioni sulle scelte che dovranno riguardare la viabilità cittadina, la connessione con il porto e il resto del territorio”, sottolinea l’Assessore alla Mobilità, Alessandro Derudas».

Secondo i dati forniti, via Sassari e viale delle Vigne le strade più trafficate della città. Nel periodo estivo, si segnala un aumento del flusso in tutta la rete viaria cittadina del 23% rispetto alla media del resto dell’anno, con punte del +80% sulla litoranea.

Grazie a questo piano, è possibile anche censire le aree di sosta, rilevare le criticità nell’intermodalità nave, treno e gomma e mettere in campo proposte per incrementare la rete ciclabile estendendola anche su Viale delleVigne, integrandola con i progetti regionali di ampliamento sulla litoranea per Platamona e verso Alghero.

Per il Sindaco Wheeler «Nel documento sono evidenziate ipotesi di riqualificazione delle strade, incroci da segnalare con tecniche moderne come quelle del traffic calming -e ipotesi di realizzazione di rotatorie soprattutto in via Sassari e viale delle Vigne, strade ad alta densità di traffico. Ci sono tanti spunti interessanti su cui riflettere e iniziare a lavorare non appena il piano sarà approvato».

Al termine, Derudas ha annunciato che «il progetto sarà illustrato prossimamente ai cittadini durante un incontro pubblico e poi potrà passare al vaglio della Commissione competente e del Consiglio per proseguire così nell’iter che ci consentirà di adottare il Pums del Comune di Porto Torres».