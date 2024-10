C’è anche un progetto da quasi 25 milioni di euro da realizzare a Iglesias tra i dieci nuovi Contratti di Sviluppo firmati a Roma dal ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda.

Si tratta di un progetto della Renovo Bioedil inserito nel Piano straordinario per il Sulcis.

“È un investimento importante, coerente con Industria 4.0, e con un grande impatto nel campo dell’efficientamento energetico - dice il Coordinatore del Piano Sulcis, Salvatore Cherchi -. L’intervento, tra l’altro, porterà un’occupazione aggiuntiva di 29 persone”.

Per quanto riguarda la dotazione finanziaria, sono previsti 8 milioni e 800 mila euro di contributo a fondo perduto e un finanziamento agevolato da altri 8 milioni e 800 mila euro, in parte coperti da cofinanziamento regionale. Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di un nuovo stabilimento per la produzione di pannelli isolanti destinati alla bioedilizia.

La Renovo Bioedil di Iglesias è un’azienda operante nel settore della produzione di materiali per bioedilizia e risparmio energetico e si rivolge in particolare al mercato dei prodotti di isolamento termoacustico per la costruzione e la ristrutturazione di edifici civili.

La produzione prevede l’utilizzo di materie prime rinnovabili disponibili in loco, in particolare legno e sughero. Il decreto del MISE, infine, taglia i tempi per accedere alle agevolazioni previste e favorisce la partecipazione di tutte le amministrazioni interessate.