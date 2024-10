"Stiamo lavorando in maniera sinergica e costruttiva per garantire ai sardi il diritto alla mobilità, sia all'interno della regione con un sistema di infrastrutture e servizi adeguati, sia fuori dall’Isola, in una prospettiva di medio e lungo termine".

Così il presidente della Regione, Christian Solinas, commentando l’approvazione della delibera, proposta dall’assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde, che prevede l’istituzione di un gruppo di lavoro, di concerto con gli assessorati del Turismo, dei Lavori Pubblici, dell’Ambiente, dell’Industria, della Sanità e dell’Istruzione, che avrà il compito di redigere il Piano regionale dei trasporti.

"Il Piano sarà uno strumento innovativo e terrà conto della situazione attuale del sistema dei trasporti in Sardegna - spiega Todde -, che verrà adeguato alle esigenze dei cittadini, della comunità e del tessuto economico e imprenditoriale della Sardegna".

"Il sistema di trasporti che sarà realizzato dovrà infatti rispondere sempre meglio alle esigenze della scuola, della sanità pubblica e delle industrie, nonché essere uno strumento valido ed efficace a supporto dei flussi turistici", ha concluso l'esponente della giunta Solinas.