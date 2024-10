Per i prossimi giorni è prevista la sottoscrizione del Piano per il Nuorese fra il presidente della Regione, Francesco Pigliaru, e i soggetti interessati. Lo ha reso noto l'Esecutivo, mentre i documenti sono consultabili nel sito dell'ente pubblico, in particolare le linee di indirizzo per l'attuazione del Piano e la bozza del protocollo d'intesa approvati lo scorso 28 giugno dalla Giunta.

"I contenuti sono esattamente gli stessi approvati da tutto il partenariato e dalle Istituzioni locali mentre le risorse sono aumentate - è sottolineato in una nota -. È bene precisare che l'allungamento dei tempi, rispetto alla tabella di marcia, è dovuto all'incessante lavoro messo in campo dall'Esecutivo per recuperare maggiori fondi, rispetto a quelli ipotizzati all'inizio. La disponibilità finanziaria, rispetto agli impegni già assunti, è infatti passata da 50 a 55 milioni di euro. Le ulteriori risorse, già stanziate su azioni presenti nel piano e avviate, sono cresciute da 23 a 26 milioni. Ora il totale delle risorse arriva a 81 milioni di euro che, di fronte a progetti effettivamente esecutivi, potranno anche crescere. L'incremento dei fondi è frutto di una voce specifica inserita nel Patto per la Sardegna che la Regione firmerà a breve col Governo. Tale intervento punta a irrobustire l'azione di sviluppo nei territori e a dare il via a un vero e proprio Master Plan per le zone interne".