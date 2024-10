Proseguirà domani, mercoledì 27 novembre, a Sassari presso l’Hotel Grazia Deledda viale Dante 47 e il giorno successivo (giovedì 28 novembre) a Tramatza presso la Sala convegni Hotel "Le Anfore" SS 131, km 103, sempre a partire dalle 9 e 30, la serie di incontri organizzati dalla Regione Sardegna per l’illustrazione ai cittadini, ai rappresentanti degli Enti locali e delle istituzioni, delle novità introdotte dal nuovo Piano Paesaggistico della Sardegna.

Dopo il primo appuntamento di Cagliari e che ha visto oltre 400 partecipanti impegnati a confrontarsi sulle tematiche proposte dal nuovo Piano Paesaggistico, gli altri incontri territoriali di Sassari e Tramatza rappresenteranno un importante momento di coinvolgimento delle comunità locali in questa fase dell’iter di approvazione dell’aggiornamento e revisione del PPR.

Ai due eventi pubblici, aperti a tutti i cittadini, sono stati invitati anche le amministrazioni provinciali e comunali, le organizzazioni sindacali, le associazioni ambientaliste e quelle di categoria, gli ordini professionali, le rappresentanze dei consorzi, della autorità portuali, dei parchi, delle aree marine protette.

Come per la giornata di Cagliari anche a quelle in programma mercoledì e giovedì prossimi, la Regione ha coinvolto anche le università con le quali, in questi anni, sono stati attivati importanti rapporti di collaborazione.

Per agevolare lo svolgimento degli incontri e assicurare la migliore divulgazione e partecipazione, è stato attivato uno speciale sul sito istituzionale Sardegna Territorio, nella pagina web,http://www.sardegnaterritorio. it/j/v/1293?s=242853&v=2&c= 7259, all’interno del quale sono consultabili e scaricabili tutti gli elaborati.