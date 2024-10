Il Comune di Ollolai, in collaborazione con la Coldiretti, ha attivato, per il progetto “Piano di sviluppo rurale Ospitone”, un servizio per dare assistenza a tutti i cittadini che vogliono partecipare ai bandi e in generale alle opportunità date dal piano di sviluppo rurale regionale.

“Si tratta di occasioni di finanziamento che non possiamo permetterci di perdere, sia come singoli che come comunità”, dice l’amministrazione comunale.

L’appuntamento è dunque per lunedì prossimo, 6 giugno, alle ore 10:30. Nel corso dell’assemblea saranno illustrate alla popolazione le modalità di funzionamento e le opportunità del progetto.