È prevista per oggi a Cagliari una nuova manifestazione, organizzata dalla rete Sarda Difesa Sanità Pubblica e dai Comitati civici territoriali contro il piano di riordino della rete ospedaliera. Il corteo si incontrerà alle 9.30 in piazza del Carmine e proseguirà verso il Palazzo del Consiglio Regionale.

Dal suo profilo Facebook la portavoce del Coordinamento, Claudia Zuncheddu, invita tutti i Sardi a scendere in Piazza per reclamare i propri diritti e si appella a nome del coordinamento ai 60 rappresentanti del Consiglio Regionale: “Se avete a cuore il destino del popolo che rappresentate e che non può sopravvivere senza l’assistenza sanitaria pubblica di qualità e gratuita per tutti, per evitare ogni tentazione demagogica, ancor più quando le sollecitazioni delle segreterie dei propri partiti sono in contrasto con la volontà vostra e del vostro elettorato, per manifestare palesemente ed in modo inequivocabile il vostro dissenso, uscite dall’Aula al momento del voto. Solo così ognuno potrà assumersi pubblicamente le proprie responsabilità”.

“La vitalità della manifestazione – si legge in una nota del Coordinamento Rete Sanità Pubblica Sulcis Iglesiente – sarà nell’essere numeroso, presenti contro lo smantellamento degli ospedali territoriali, è palese che gli ospedali dei territori più disagiati rischino di essere declassati, un declassamento tale da portare alla soppressione, altrettanto palese che trattasi di una politica di smantellamento del Servizio Sanitario Pubblico a favore di una sanità Privata rivolta ovviamente a pochi.”