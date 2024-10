I primi progetti del Piano di rilancio del Nuorese raggiungono il traguardo. Si tratta di 8 proposte finanziabili in tempi molto brevi. I progetti sono stati esaminati oggi a Nuoro, nella sede della Provincia, dalla Cabina di Regia guidata dall’assessore degli Affari Generali Filippo Spanu. Le idee progettuali, che hanno superato prima la fase di valutazione affidata al gruppo tecnico interassessoriale, e ora la verifica della Cabina di Regia, riguardano i settori manifatturiero, agroalimentare, ambiente, cultura ed istruzione.

'Visit Nuorese' per il marketing e la promozione del territorio, presentato dalla Confesercenti con la Provincia quale soggetto attuatore; il 'Progetto sulla nuova organizzazione scolastica' per gli istituti di secondo grado proposto dalla Provincia per ridurre la dispersione, incrementare le competenze, migliorare gli spazi e l'accoglienza dei pendolari nella città di Nuoro; 'Distretto del marmo' presentato dalla Confindustria della Sardegna Centrale con l’Unione dei comuni della Valle di Cedrino quale soggetto attuatore. Obiettivo è migliorare la competitività delle imprese, ridurre l'impatto ambientale dell'attività estrattiva e formare i lavoratori; 'Ecosistema ospitale' a cura dell’Unione dei comuni del Montalbo per far conoscere e promuovere il territorio del Nuorese-Baronie; 'Strade del vino Cannonau' con il museo Man soggetto attuatore e l’Associazione strade del vino quale proponente, il cui obiettivo è richiamare flussi turistici nelle aree interne in periodi in cui le presenze si riducono; 'Biquà', progetto di formazione, a regia regionale, che riguarda l'ambito delle biblioteche; il 'Progetto per il rilancio del nuorese' prevede la formazione nel campo culturale; l'Airport museum box' promosso dal comune di Orani e dal museo museo Nivola prevede l’installazione di box digitali nei principali scali aerei della Sardegna. La finalità è quella di promuovere l'offerta culturale del museo delle Maschere di Mamoiada, del Man di Nuoro e del museo Nivola a Orani.

"Dai progetti -ha dichiarato l'assessore Spanu- emergono le linee che da sin dall'inizio di questo percorso erano state indicate dai territori come prioritarie. Il risultato di oggi è il frutto di un lavoro serio di selezione. Da questi primi progetti passeremo prestissimo alle altre proposte, valutate positivamente, che richiedono ulteriori puntualizzazioni. La Giunta non dimentica il nuorese e lo ha dimostrato difendendo in questi giorni le legittime ragioni della Camera di Commercio di Nuoro. Il presidente Pigliaru, anche in questa circostanza, ha mostrato grande attenzione affinché le istituzioni che sono l'architrave dei territori vengano mantenute".

Il finanziamento per i primi progetti supera i 15 milioni di euro. Per realizzare il Piano di Rilancio del Nuorese sono stati stanziati 55 milioni di euro.

Dalla Cabina di Regia i progetti passano ora al tavolo della Programmazione unitaria per l’assegnazione delle risorse. A seguire, ma con tempi molto stretti, la delibera della Giunta e la sottoscrizione degli accordi di programma che precede la concreta realizzazione degli interventi previsti nell’ambito del Piano di Rilancio del Nuorese.

Il sindaco Andrea Soddu ha presentato oggi alla Cabina di Regia il progetto per l'Area Vasta di Nuoro che sarà finanziato nell'ambito del Piano. Nei prossimi giorni il progetto sarà esaminato dal gruppo di valutazione.