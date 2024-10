Il Tavolo delle Associazioni unitamente alle Organizzazioni sindacali hanno incontrato stamattina a Nuoro, nella sede di Confindustria, i consiglieri regionali del territorio in merito al Piano di rilancio del Nuorese firmato il 15 luglio 2016 e bloccato da 4 mesi, dopo una fase programmatoria che è andata avanti per un anno e mezzo.

Alla riunione, alla quale erano stati invitati tutti i consiglieri regionali, hanno partecipato i consiglieri Gianfranco Congiu, Daniela Forma e Pietro Pittalis e i presidenti e i direttori delle undici associazioni di categoria e i segretari confederali dei sindacati del Nuorese, segnale della grande unità e determinazione delle forze economiche e sociali del territorio.

Nel corso della riunione le associazioni imprenditoriali e sindacali hanno illustrato le forti criticità che stanno accompagnando la fase attuativa del Piano di rilancio del Nuorese, soprattutto in relazione ai grossi ritardi che si sono accumulati, e ai tempi e alle procedure di attuazione che così come sono state disegnate si preannunciano eccessivamente lunghe e complicate. Associazioni e sindacati hanno chiesto un intervento politico dei consiglieri regionali al fine di dare una necessaria accelerata alla fase attuativa e concretezza di risultati.

"I consiglieri regionali - spiegano le associazioni e i sindacati - hanno raccolto l’invito giunto dal territorio e hanno garantito il loro massimo appoggio e la piena disponibilità a sostenere il Piano di rilancio, impegnandosi a presentare, dopo la riunione del Partenariato in programma per mercoledì 30 novembre a Nuoro, una mozione congiunta da discutere in Consiglio regionale alla presenza del Tavolo delle Associazioni e dei Sindacati. È fondamentale che il Piano sia sostenuto politicamente, ed è per questo che Associazioni e Sindacati hanno chiesto la presenza del Presidente Pigliaru alla riunione del Partenariato mercoledì prossimo a Nuoro, per potergli presentare i problemi e le criticità che per motivi di tempo non era stato possibile esporre lo scorso 15 luglio al momento della firma".

La riunione di oggi è nata dall’iniziativa del Tavolo delle Associazioni e dei Sindacati che nelle settimane scorse, a causa del silenzio della Regione, avevano autoconvocato per il 28 novembre una riunione del Partenariato istituzionale economico e sociale alla presenza del Presidente Pigliaru e dei consiglieri regionali e parlamentari del territorio.

"La Regione - spiegano - ha risposto all’autoconvocazione fissando a sua volta una riunione del Partenariato per il prossimo 30 novembre. Ritenendo che per i consiglieri regionali sarebbe stato impossibile partecipare alla riunione di mercoledì 30, abbiamo mantenuto la data di oggi per un incontro con i consiglieri regionali".

"In qualità di rappresentanti del territorio - continuano le associazioni e i sindacati - il loro coinvolgimento e appoggio politico sono fondamentali affinché il Piano del Nuorese non si traduca in un ennesimo flop. I ritardi che si sono accumulati nel tempo sono enormi, tutti settori produttivi sono ancora oggi in fortissima difficoltà e il Territorio ha bisogno di risposte immediate altrimenti tutto il lavoro fatto e il Piano stesso rischia di perdere la sua efficacia. Per questo – hanno sottolineato imprese e sindacati – è fondamentale che i consiglieri regionali, nel loro ruolo di rappresentanti del territorio, abbiamo una funzione di garanzia affinché il Piano di rilancio del Nuorese vada avanti in modo rapido e concreto. C&rs