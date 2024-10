"Anche a Careddu chiediamo la cortesia di smetterla di prendere in giro i cittadini della Provincia di Sassari". Così il consigliere regionale di Forza Italia Marco Tedde commenta le dichiarazioni dell'assessore regionale dei trasporti che “per la seconda volta rassicura sul fatto che le due infrastrutture della Provincia di Sassari verranno inserite nel Piano di Mobilità Turistica”.

"L'assessore Careddu a furia di rassicurare si confonde, e prima parla di immediata correzione del Piano da parte di Delrio, e poi pubblica una cartina ammettendo che nelle prossime ore verrà inserita nel Piano di Mobilità Turistica. Dopo quelle di Cucca, anche queste sono le medesime rassicurazioni che fece il Ministro Delrio dopo la Conferenza Stato Regioni e Province Autonome del 9 novembre. Conferenza che produsse l'Intesa ‘canaglia’, sottoscritta anche dalla Giunta Pigliaru, che escludeva il Porto di Porto Torres e l'aeroporto di Alghero. E che non prevedeva fra i siti turistici riconosciuti a livello internazionale - ricorda Tedde - il Parco dell'Asinara, quello di Capo Caccia Isola Piana e le Grotte di Nettuno. Più volte abbiamo denunciato - sottolinea il forzista- che non è giustificabile l'avere ricompreso nel Piano solo il villaggio nuragico di Barumini, la penisola del Sinis e le miniere di Porto Flavia, Serbariu e Montevecchio. Il Piano è doppiamente errato: prende in considerazione solo i siti Unesco, le capitali della Cultura e i siti Eden e individua i porti e gli aeroporti di Olbia e Cagliari come porte d'accesso turistico in funzione delle loro ridotte distanze da questi siti che, peraltro, sono più vicini ad Alghero e Porto Torres rispetto ad Olbia. E tralascia di considerare importanti siti turistici della Provincia di Sassari come i parchi dell'Asinara, di Porto Conte, l'AMP Capo Caccia Isola Piana, le Grotte di Nettuno". Tedde ricorda anche che le medesime rassicurazioni vennero date a novembre dello scorso anno dai sindaci di Alghero e Sassari, dall'assessore ai trasporti PD del Comune di Alghero e già una volta dall'assessore regionale dei trasporti che ammettevano errore e chiedevano l'intervento del Ministro Delrio. "Il 12 gennaio, a dispetto di queste sterili rassicurazioni è arrivato il decreto definitivo del Governo che ribadisce i contenuti del Piano dannosi per la Provincia di Sassari. E ora, dopo il senatore Cucca, Careddu ritorna sul tema in chiave elettorale, rassicurando e garantendo per l'ennesima volta. Siam certi che anche l'assessore Careddu, come il sen. Cucca, sia a conoscenza del fatto che il Piano è definitivo, e non si può modificare con un tratto di penna del Min. Delrio. Occorre, invece, percorrere a ritroso il medesimo procedimento. E cioè occorre ritornare in Conferenza Stato Regioni Province Autonome, proporre la modifica e poi arrivare ad una ulteriore Intesa da ribadire con altro decreto. Ma chiediamo anche a Careddu la cortesia di smetterla di prendere per il naso i cittadini della Provincia di Sassari”, chiude Tedde.