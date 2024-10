“Il Piano casa prorogato dal Consiglio regionale è una buona notizia per i cittadini, imprese, professionisti e comuni della Sardegna”.

A sottolinearlo sono i Consiglieri regionali dei Progressisti che aggiungono: “L’avevamo suggerito già da alcuni mesi, che sarebbe stato meglio prorogare il piano casa approvato nella scorsa legislatura piuttosto che avventurarsi nella moltiplicazione di testi presentati dal centrodestra e magari illudersi che un’ esame convulso e schizofrenico delle proposte già depositate potesse produrre in poco tempo ciò che la maggioranza non è riuscita a fare in 9 mesi di governo, ossia un testo di sintesi da approvare in Aula entro l’anno”.

“Aspettavamo in Consiglio – sottolineano –, e lo aspettavano anche all’esterno dei palazzi della Regione, l’annunciato testo sul nuovo piano casa varato dalla Giunta regionale. Avevamo detto che non sarebbe arrivato, non è arrivato”.

“Purtroppo per chi governa – concludono i Progressisti –, però, la necessità degli operatori di avere certezze su norme e regolamenti applicabili non è compatibile con i tempi laschi dell’esecutivo regionale. L’ennesima proroga votata oggi dal Consiglio regionale permetterà quantomeno di non stravolgere il principio generale della legge vigente, che riguardava la qualità dell’abitare e non la quantità, fine a se stessa, di incrementi volumetrici”.