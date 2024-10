"Pur di non ammettere che si sta adottando una proroga, la Giunta Pigliaru arreca un grave danno all'economia: la scelta di inserire il Piano Casa in un disegno di legge più complesso, che richiederà tempi lunghi per l'esame, è una sciagurata manifestazione di ipocrisia".

Così Pietro Pittalis, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, commenta la nuova Legge Casa.

"I sardi conoscono bene i risultati conseguiti nella passata Legislatura grazie al provvedimento adottato dalla Giunta Cappellacci - incalza Pittalis -: quasi 40 mila interventi per un investimento di oltre 700 milioni di euro nel settore dell'edilizia, pari a circa il 2% del Pil regionale. Il centrosinistra si assume la responsabilità di frenare irragionevolmente un percorso che ha dato un impulso alla nostra economia senza consumare il territorio. Tutto questo - conclude l'esponente azzurro - in nome dei soliti annunci di grandi cambiamenti che ogni volta, alla prova dei fatti, come già visto in materia sanitaria, sono solo dei clamorosi flop".