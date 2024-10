E’ attraccata al porto Canale di Cagliari ieri sera poco prima delle 18 la nave petroliera "Rizopon" a bordo della quale si trovano 82 migranti soccorsi nel Canale di Sicilia lunedì scorso.

Due motovedette della Guardia costiera hanno raggiunto la nave a circa venti miglia della costa, riuscendo a far salire a bordo il personale sanitario che ha iniziato le visite mediche. In particolare sono state verificate le condizioni di salute delle 17 donne, di cui tre incinta, e di un uomo che aveva già in precedenza problemi a deambulare. In porto ad attendere il "tanker" con i migranti, accanto alla polizia, personale portuale e della Capitaneria di porto e del centro di accoglienza di Cagliari, i medici del 118 e la Croce Rossa.

E’ stato scelto di far arrivare la nave al porto Canale prima di Sarroch, dove doveva caricare carburante. Le donne dovrebbero rimanere a Cagliari, probabilmente al centro di accoglienza di Elmas, gli altri saranno ospitati nelle varie strutture ricettive della Sardegna.