Fiamme in un giardino di via Matteotti a Tortolì, dove due tavolini e una poltrona hanno preso fuoco, probabilmente a causa di un petardo. Il rogo è stato spento dalle squadre dei Vigili del fuoco intervenute tra mercoledì e giovedì, in piena notte.

La villetta appartiene a un emigrato in Lussemburgo, custodita nella stagione invernale da un abitante del posto. Sul posto sono arrivati anche gli agenti del commissariato di Polizia al comando del dirigente Giuseppe Saracino.

Secondo le prime indagini l'ipotesi più verosimile sarebbe che a scatenare le fiamme sia stato un petardo lanciato dentro il giardino. Tuttavia gli agenti della Volante attendono un riscontro della relazione stilata dai Vigili del fuoco.