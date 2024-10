Banditi per tutto il periodo natalizio botti, petardi e artifici pirotecnici di ogni tipo in tutto il territorio comunale di Iglesias, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Al fine di tutelare l’incolumità delle persone e la sicurezza, con particolare attenzione anche per la salvaguardia del patrimonio pubblico, dei beni privati e per la protezione degli animali, sia domestici che selvatici, Il Primo Cittadino Mauro Usai, con l’Ordinanza n. 191 del 15.12.2021, dispone questo divieto a partire da lunedì 20 dicembre 2021 fino a domenica 9 gennaio 2022.

“Una scelta di sicurezza – ha spiegato il Sindaco Usai – rivolta a tutelare l’incolumità delle persone e a salvaguardare la collettività, senza dimenticare gli animali, che in molti casi sono terrorizzati dal rumore dei botti e cercando di scappare possono rappresentare un pericolo per il prossimo e per loro stessi”.