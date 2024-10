Dopo l'annuncio del commissariamento della Regione Sardegna, fatto alcuni giorni fa a Cagliari dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, la Giunta regionale accelera sulla Peste suina africana e, all'interno del percorso già intrapreso, studia il modello spagnolo che ha consentito di azzerare l'epidemia e stamani l'assessore della Sanità, Luigi Arru, ha incontrato l'esperto madrileno, il professor Josè Manuel Sanchez Vizcaino.

''Sull'emergenza peste suina la giunta sta lavorando senza interruzione sin dal suo insediamento, e l'incontro odierno con il professor Josè Manuel Sanchez Vizcaino rientra in questo percorso. Stiamo esplorando tutte le strade possibili per debellare la peste suina africana definitivamente e in tempi rapidi: e siamo sicuri di riuscirci grazie al nuovo percorso intrapreso da questo governo regionale'', spiega Arru commentando l'incontro odierno con Vizcaino, il docente in sanità animale all'Università Complutense di Madrid e direttore del laboratorio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la peste suina e la peste equina africana, che in Spagna è riuscito a debellare definitivamente la peste suina. (Ansa)